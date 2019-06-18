مهجة القدس تنعى والد الشهيد أسامة الهوبي

رفح/ مهجة القدس:

بسم الله الرحمن الرحيم

)يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةًفَادْخُلِي فِي عِبَادِي*وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم

تعزية ومواساة

بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، تتقدم مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى من عائلة الهوبي الكرام بعظيم التعازي والمواساة بوفاة فقيدهم المرحوم بإذن الله تعالى/

الحاج/ عبد الحميد عبد الدايم هوبي الهوبي (أبو عدي)

والد الشهيد المجاهد / أسامة عبد الحميد عبد الدايم الهوبي

والذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء 14/شوال/1440هـ الموافق 18/06/2019م في منطقة الشابورة بمحافظة رفح جنود قطاع غزة، وعن عمر يناهز (82) عاماً قضاها طائعاً لله صابراً محتسباً.

سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمنا وأهله وذويه الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن الشهيد المجاهد أسامة الهوبي تم استهدافه برفقة الشهيد القائد عوض القيق قائد وحدة التصنيع في سرايا القدس بمدينة رفح وذلك بتاريخ 30/04/2008م واستشهد القائد القيق على الفور وأصيبَ الهوبي إصابة بالغة الخطورة واستشهد على إثرها بتاريخ 02/05/2008م.

إنا لله وإنا إليه راجعون

الدائرة الإعلامية

18/06/2019