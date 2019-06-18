مفاجأة "محمد صلاح" لطلاب الثانوية العامة في غزة

لا يختلف أحد على حب الشعب الفلسطيني للاعب المصري محمد صلاح نجم فريق "ليفربول"، إلا أن المفاجأة كانت هذه المرة لطلاب الثانوية العامة في فلسطين الذين يتقدمون للامتحان النهائي بوجود سؤال حول "صلاح" خلال امتحان اللغة الإنجليزية.

وعلى الرغم من أن الحديث عن اللاعبين هو من ضمن موضوع في الكتاب المدرسي يتحدث عن اللاعبين إلى أن الطلاب توقعوا أن يكون موضوع التعبير عن مواضيع أخرى قد تكون سياسية أو اجتماعية وليس عن لاعب كرة مصري.

وقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن سؤال محمد صلاح في امتحان الإنجليزي، وبدأوا تداول التعليقات حول ما كتبه الطلاب، وما ستفعل الفتيات تحديداً في سؤال رياضي.

وقد خرج مدير عام القياس والتقويم في الامتحانات وزارة التربية والتعليم العالي محمد عواد، ليوضح ما تم تداوله بخصوص سؤال حول اللاعب محمد صلاح، حيث قال :"للعلم بخصوص موضوع سؤال الرسالة اختياري في امتحان الثانوية التي أشارت للاعب المقرر ص 88 الوحدة 9 رونالدو وميسي وراموس وكل القطعة تتحدث عن الرياضة.















