إلى أين وصلت مباحثات إجازة "يوم السبت" في مدارس حكومة غزة !

لايزال التداول والنقاشات بشأن إقرار إجازة يوم "السبت" في المدارس الحكومية في قطاع غزة قائماً حتى اللحظة، بالرغم من انتشار معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم تؤكد إقرار التعليم في غزة لإجازة "يوم السبت"، ومساواتها بالضفة الغربية المحتلة.

فنقابة المعلمين، أعلنت في وقت سابق على لسان نقيبها في غزة خالد المزين، أن نقابته تجري مباحثات واتصالات حثيثة مع جهات مسؤولة عدة لإعادة إقرار إجازة يوم السبت للمدارس الحكومية في غزة، لما لها آثر إيجابية على الطلبة والمعلين.

وأكد المزين حينها، أن المباحثات جرت مع المجلس التشريعي ووزارة التربية والتعليم، لافتاً إلى أن الحديث مع أعضاء المجلس التشريعي كان إيجابياً، وانه تم توضيح الرؤية من إعادة إقرار إجازة السبت.

التعليم يؤكد استمرار المباحثات

وكالة "فلسطين اليوم الإخبارية"، تواصلت مع وزارة التربية والتعليم في غزة لاستيضاح الأمر لتوكد الأخيرة أن المقترح قيد الدراسة حتى اللحظة ولم يصدر أي قرار بعد.

وبالرغم من نفى الوزارة للمعلومات التي تؤكد إقرار الاجازة إلا أن المصادر الخاصة لـ"وكالة فلسطين اليوم" تؤكد أن تقليص التشكيلات المدرسية التي وصلت لمعظم المدارس، تؤكد إيجابية المباحثات القائمة وأن قرار إجازة يوم السبت أصبح هو الأقرب .

فمصادر في عدد من مدارس غزة أكدت لـ"وكالة فلسطين اليوم" أن المدارس قد وصلتها التشكيلات المدرسية مقلصة "بدون يوم السبت" وتم سحبها لاحقاً وإرفاقها بورقة تؤكد أن المباحثات لا تزال قائمة .

وللعودة للمزين، فقد قال: "إن وكيل وزارة التربية والتعليم السابق محمد أبو شقير الذي ألغي القرار خلال فترة منصبه أن تجربة إجازة السبت كان لها آثار إيجابية وان العدول عن إجازة السبت كان وقتها لأسباب منطقية، مشيراً أن الظروف مواتية لإعادة إجازة يوم السبت بعد تقليل نسبة الشفتات الصباحي والمسائي من 75% الى 50 % في المدارس".

الأستاذ محمد الحطاب الخبير التربوي أكد أن الإجازة مطلوبة وضرورة ، وتم الاستفادة من إجازة 2007 ، مشيراً إلى أن الجهات المختصة ناقشت المشاكل التي واجهت التعليم خلال عام 2007 وبحثت عن حلول لدراستها ووضع حلول لها لعدم تكراراها .

وبين لـ"وكالة فلسطين اليوم "أن الحديث عن تقليص التشكيل المدرسي لن يؤثر على أي من المواد التعليمية ولن يزيد من مدة الدوام ، انما سيتم تقليص حصص بعض المواد .

ردود افعال بين الفبول والرفض

ردود الأفعال تفاوتت بين القبول والرفض من قبل أولياء الأمور، حيث قالت المواطنة أم اسلام إسلام على حسابها على الفيس بوك : في حال قرر التعليم إقرار الاجازة لابد أن يكون للمدارس التي تكون فترة واحدة وليست فترتين".

دعاء قالت على حسابها : "القرار جيد ولكن لابد أن يتم إعطاء المنهج حقه ولا يتم سلق المنهج سلق ".

وبالإضافة الي غيرها من التعليقات وهي :











