"إسرائيل" تبدأ باختبار منظومة صفارات الإنذار إنطلاقا من اسدود

بدأت ما تسمى بالجبهة الداخلية "الإسرائيلية" صباح اليوم الثلاثاء، بتشغيل منظومة صفارات الانذار الجديدة في مدينة اسدود .

ونشر موقع الجبهة الداخلية "الإسرائيلية"، الثلاثاء الماضي ، تفاصيل إجراءات جديدة حول دوي صفارات الإنذار، في حال تم إطلاق صواريخ على مناطق تواجد "الإسرائيليين".

وقال الموقع إنه "ابتداء من الغد، ستعزز قيادة الجبهة الداخلية صفارات الإنذار في المدن والمستوطنات في الجنوب كجزء من ترقية أنظمة الإنذار".

وأوضح الموقع أنه "عندما يتم إطلاق الصواريخ سوف تظهر على الشاشات أسماء المدن والمستوطنات وليس أرقام". وفق صحيفة "يديعوت آحرنوت" العبرية.

وسيتم إيقاف نظام تسميات الأرقام للمناطق أثناء الإنذار، على سبيل المثال (مفلاسيم 221). وسيتم تحديد الموقع بالاسم فقط.

وسيكون نظام تحديد المواقع والإنذار أكثر دقة، كما سيتم إيقاف استخدام نظام الموقع المشترك للعديد من المستوطنات، أي بمعنى إذا كان الموقع في الماضي لسديروت ومحيطها وتم تفعيل الإنذار في سديروت ونير عم، ابتداء من الغد سيكون فصل في الموقعين بين سديروت ونير عم، وإذا كان سقوط الصواريخ في المنطقة الواقعة بين مستوطنتين، فسيتم إصدار إنذار في كلا المستوطنتين، مع تحذير منفصل لكل مستوطنة.

المدن الكبيرة في اسرائيل تم تقسيمها إلى مناطق ( القدس ، بئر السبع ، تل أبيب ، حيفا ، أسدود)، على سبيل المثال إذا كان موقع سقوط الصواريخ في حي ناحال بكع في بئر السبع، فلن يتم تفعيل أي إنذار في وسط المدينة، وستظهر على شاشات البرامج "جنوب بئر السبع" مع ذكر المنطقة.