الاحتلال يشرع بهدم منزل على الأقل في مخيم شعفاط

شرعت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، قبل قليل، بهدم منزل لعائلة علقم المقدسية في مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة بحجة وذريعة البناء دون ترخيص.

وقالت مصادر محلية في القدس: إن قوات كبيرة من جنود الاحتلال اقتحمت المخيم صباح اليوم الثلاثاء، برفقة جرافات وطواقم تابعة لبلدية الاحتلال، من جهة الحاجز العسكري المُثبّت على جدار الضم والتوسع العنصري، وأخلت الشارع الرئيسي من المركبات والمواطنين وأشاعت أجواء من التوتر والفوضى في المنطقة، وشرعت بهدم منزل مكون من طابقين يعود لعائلة عمران محمد علقم.

ويخشى السكان أن تمتد عمليات الهدم في المنطقة لتشمل المزيد من المنشآت السكنية والتجارية وغيرها.

من جهة ثانية، شرعت عائلة المواطن المقدسي حاتم العباسي، الليلة الماضية، بهدم منزلها قيد الإنشاء والمكون من طابقين في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بضغط من بلدية الاحتلال، بحجة عدم الترخيص، وتحت طائلة الغرامة المالية.