بعد إغلاق لـ 6 أيام.. الاحتلال يفتح البحر أمام صيادي غزة لـ10 أميال

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء إعادة فتح البحر أمام حركة الصيادين في قطاع غزة بعد إغلاقه لعدة أيام.

وقال نقيب الصيادين نزار عياش في تصريحات صحفية إن الارتباط الفلسطيني أبلغ النقابة بقرار رفع الحظر عن العمل داخل البحر عند الساعة الثالثة فجرا.

وأضاف عياش، أن سلطات الاحتلال ستسمح للصيادين بالإبحار في تمام الساعة العاشرة صباحا لمسافة ستة أميال في منطقة الشمال، ولـ 10 أميال من ميناء غزة حتى الجنوب.

وكانت سلطات الاحتلال قررت إغلاق بحر القطاع بشكل كامل أمام حركة الصيادين الأربعاء الماضي بدعوى استمرار إطلاق البالونات الحارقة على مستوطنات غلاف غزة.