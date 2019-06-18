ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

7 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

بعد إغلاق لـ 6 أيام.. الاحتلال يفتح البحر أمام صيادي غزة لـ10 أميال

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:07 - 18 يونيو 2019
ميناء غزة - صيادون - بحر غزة ميناء غزة - صيادون - بحر غزة
بنك فلسطين
مشاركة

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء إعادة فتح البحر أمام حركة الصيادين في قطاع غزة بعد إغلاقه لعدة أيام.

وقال نقيب الصيادين نزار عياش في تصريحات صحفية إن الارتباط الفلسطيني أبلغ النقابة بقرار رفع الحظر عن العمل داخل البحر عند الساعة الثالثة فجرا.

وأضاف عياش، أن سلطات الاحتلال ستسمح للصيادين بالإبحار في تمام الساعة العاشرة صباحا لمسافة ستة أميال في منطقة الشمال، ولـ 10 أميال من ميناء غزة حتى الجنوب.

وكانت سلطات الاحتلال قررت إغلاق بحر القطاع بشكل كامل أمام حركة الصيادين الأربعاء الماضي بدعوى استمرار إطلاق البالونات الحارقة على مستوطنات غلاف غزة.

متعلقات