بلدية الاحتلال تصادق على إطلاق أسماء حاخامات على 5 شوارع في سلوان

صادقت بلدية الاحتلال في القدس، اليوم الاثنين، على إطلاق أسماء حاخامات على شوارع في بلدة سلوان الملاصقة لأسوار البلدة القديمة من الجهة الجنوبية الشرقية.

وأفاد مراسلنا، بأن لجنة الأسماء في بلدية الاحتلال، برئاسة رئيس البلدية موشيه ليؤون، صادقت على إطلاق أسماء على 5 أزقة وشوارع صغيرة بحي بطن الهوى في سلوان، علما أنه يستوطن البلدة نحو 12 عائلة من المستوطنين، وسط مئات العائلات الفلسطينية.

ونقل عن عضو بلدية الاحتلال، أرييه كينغ، قوله إنه يرى في إطلاق أسماء الحاخامات "عنصرا آخر في إحلال السيادة والتهويد".