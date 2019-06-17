من غير سكرين شوت.. طريقة حفظ رسائلك المهمة على واتس آب

أصبح واتس آب واحدا من أهم تطبيقات التواصل، كما تحول إلى تطبيق المحادثات الأول عالميًا، ومن بين جميع الرسائل التى نتبادلها فى المحادثات الخاصة أو الجماعية، قد تكون هناك رسائل محددة تريد حفظها للرجوع إليها لاحقًا، وسواء كان هاتفك أندرويد أو أيفون، يوجد طريقة للاحتفاظ بهذه الرسائل دون الحاجة إلى التقاط "سكرين شوت"، وفيما يلى هذه الخطوات، كما عرضها موقع Timesofindia الهندى.

- افتح واتس آب ثم انتقل إلى المحادثة التى ترغب فى الاحتفاظ ببعض الرسائل بها.

- اضغط طويلًا على الرسالة.

- سيظهر لك فى الأعلى شريط يحتوى على نجمة وجرس، وحذف

- اختار أيقونة النجمة.

يتم تخزين جميع الرسائل التى وضعت عليها علامة النجمة معًا، وإذا كنت لا تعرف كيفية العثور عليها، فاتبع الخطوات التالية:

على هواتف Android

- افتح واتس آب.

- اضغط على المزيد من الخيارات فى الأعلى.

وسيظهر لك خيار "الرسائل المميزة بنجمة".

على هواتف iPhone :

- افتح المحادثة التى تحتوى على الرسائل المميزة بنجمة التى تريدها.

- اضغط على الاسم من فوق، وستظهر لك قائمة مليئة بالعديد من الخيارات.

- اضغط على "الرسائل المميزة بنجمة" Starred Messages وستجد كل الرسائل.