ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

7 Menu
  1. الرئيسية
  2. منوعات ثقافية
  3. عرض الخبر

هواوي تعترف رسميا: خسارتنا 30 مليار دولار

  • فلسطين اليوم
  • 23:13 - 17 يونيو 2019
هواوي هواوي
بنك فلسطين
مشاركة

شبه مؤسس "هواوي" شركته بطائرة تضررت بشدة، وقال إن الإيرادات ستكون أقل بمقدار 30 مليار دولار عن التوقعات خلال العامين المقبلين.

وقال رن تشنغ في، الاثنين، إن شركة الاتصالات الصينية العملاقة ستخفض قدرتها، مضيفا "التحركات الأمريكية لتقييد أعمالها لن تمنعنا".
 

ووضعت الولايات المتحدة هواوي في "القائمة السوداء"، مما يعني أن الشركات الأميركية التي ترغب في بيع قطع غيار لهواوي ستحتاج إلى موافقة وزارة التجارة الأمريكية.

وأرجعت واشنطن ذلك إلى ما تصفه بمخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وكان رن تشنغ في، قد قال في ذلك الوقت إن هذه القيود" ربما تبطئ ولكن بشكل طفيف فقط" نمو الشركة.

متعلقات