هواوي تعترف رسميا: خسارتنا 30 مليار دولار

شبه مؤسس "هواوي" شركته بطائرة تضررت بشدة، وقال إن الإيرادات ستكون أقل بمقدار 30 مليار دولار عن التوقعات خلال العامين المقبلين.

وقال رن تشنغ في، الاثنين، إن شركة الاتصالات الصينية العملاقة ستخفض قدرتها، مضيفا "التحركات الأمريكية لتقييد أعمالها لن تمنعنا".



ووضعت الولايات المتحدة هواوي في "القائمة السوداء"، مما يعني أن الشركات الأميركية التي ترغب في بيع قطع غيار لهواوي ستحتاج إلى موافقة وزارة التجارة الأمريكية.

وأرجعت واشنطن ذلك إلى ما تصفه بمخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وكان رن تشنغ في، قد قال في ذلك الوقت إن هذه القيود" ربما تبطئ ولكن بشكل طفيف فقط" نمو الشركة.