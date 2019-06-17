ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

7 Menu
  1. الرئيسية
  2. رياضة دولية
  3. عرض الخبر

نيمار ومبابي يتسببان في خلاف بين زيدان وإدارة ريال مدريد

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:02 - 17 يونيو 2019
زين الدين زيدان زين الدين زيدان
بنك فلسطين
مشاركة

قال تقرير صحفي، اليوم الإثنين، إن خلافا أثير بين إدارة ريال مدريد ومدرب الفريق زين الدين زيدان، بسبب ثنائي باريس سان جيرمان، نيمار وكيليان مبابي.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن تصريحات ناصر الخليفي، رئيس سان جيرمان الأخيرة، جعلت "المستحيل ممكنا" ورسمت أيضا "السيناريو الحلم" لمسؤولي ريال مدريد، والخاص بضم أحد اللاعبين هذا الصيف.

وأضافت أن زيدان يرغب في ضم مبابي، بينما تميل الإدارة لإتمام صفقة نيمار، التي تبدو أسهل نظريا من الناحية المالية.

وتؤيد جماهير ريال مدريد، رأي زيدان، حيث طرحت صحيفة "ماركا" استفتاء عبر موقعها الإلكتروني، أبدى 93% من المشاركين فيه رغبتهم في التعاقد مع كيليان مبابي.

وأثيرت تكهنات عديدة حول مستقبل نيمار ومبابي بعد تعليقات ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان، حول عدم رغبته في مزيد من الدراما أو المغنيات في غرفة الملابس.

متعلقات