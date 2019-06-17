نيمار ومبابي يتسببان في خلاف بين زيدان وإدارة ريال مدريد

قال تقرير صحفي، اليوم الإثنين، إن خلافا أثير بين إدارة ريال مدريد ومدرب الفريق زين الدين زيدان، بسبب ثنائي باريس سان جيرمان، نيمار وكيليان مبابي.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن تصريحات ناصر الخليفي، رئيس سان جيرمان الأخيرة، جعلت "المستحيل ممكنا" ورسمت أيضا "السيناريو الحلم" لمسؤولي ريال مدريد، والخاص بضم أحد اللاعبين هذا الصيف.

وأضافت أن زيدان يرغب في ضم مبابي، بينما تميل الإدارة لإتمام صفقة نيمار، التي تبدو أسهل نظريا من الناحية المالية.

وتؤيد جماهير ريال مدريد، رأي زيدان، حيث طرحت صحيفة "ماركا" استفتاء عبر موقعها الإلكتروني، أبدى 93% من المشاركين فيه رغبتهم في التعاقد مع كيليان مبابي.

وأثيرت تكهنات عديدة حول مستقبل نيمار ومبابي بعد تعليقات ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان، حول عدم رغبته في مزيد من الدراما أو المغنيات في غرفة الملابس.