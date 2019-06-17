حماس تنعي مصر والعالمين العربي والاسلامي بوفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي

نعت حركة حماس جمهورية مصر العربية والعالمين العربي والإسلامي وأحرار العالم الرئيس المصري السابق محمد مرسي الذي توفي مساء اليوم الاثنين بعد مسيرة نضالية طويلة قضاها في خدمة مصر وشعبها وقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، على جميع الأصعدة الإقليمية والدولية في سياق المشوار الطويل في الصراع مع العدو الصهيوني وقدم الكثير دفاعاً عن القدس والأقصى منذ كان عضواً في البرلمان المصري.

وقالت الحركة في بيان النعي، غزة ستسطر مواقفه الخالدة والشجاعة تجاهها، والعمل على فك حصارها، والتصدي بكل مسؤولية قومية للعدوان الصهيوني الظالم عليها عام 2012 في حينه بمداد من ذهب، وستبقى خالدة في وجدان الشعب الفلسطيني والأمة.

نص البيان:

حركة حماس: بيان نعي ومواساة

"وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا"

بكل الرضا بقضاء الله وقدره تنعى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى مصر الشقيقة وشعبها الأصيل، والشعب الفلسطيني، والعالمين العربي والإسلامي، وأحرار العالم، الرئيس المصري السابق الدكتور محمد مرسي الذي وافاه الأجل مساء اليوم الإثنين 2019/6/17 بعد مسيرة نضالية طويلة قضاها في خدمة مصر وشعبها وقضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، على جميع الأصعدة الإقليمية والدولية في سياق المشوار الطويل في الصراع مع العدو الصهيوني، وقدم الكثير دفاعا عن القدس والأقصى منذ كان عضوا في البرلمان المصري.

وغزة ستسطر مواقفه الخالدة والشجاعة تجاهها، والعمل على فك حصارها، والتصدي بكل مسؤولية قومية للعدوان الصهيوني الظالم عليها عام 2012 في حينه بمداد من ذهب، وستبقى خالدة في وجدان الشعب الفلسطيني والأمة.

إن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وفي هذا المصاب الجلل، تتقدم إلى مصر وشعبها وأهله وذويه ورفاقه ومحبيه بحسن العزاء والمواساة.

رحمه الله رحمة واسعة، وأدخله الفردوس الأعلى من الجنة، ونسأله تعالى أن يتقبّله في الصالحين، ويلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر وحسن العزاء، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.

حركة المقاومة الإسلامية "حماس"

الاثنين : 13 شوال 1440هـ

الموافق: 17 حزيران 2019م