محمد مرسي يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

فور الإعلان عن نبأ وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، أثناء محاكمته مساء الاثنين الموافق 17/6/2019، دشن نشطاء التواصل الاجتماعي هاشتاق على موقع تويتر #محمد_مرسي، نعوا فيه الراحل، واستعرضوا مواقفه وأبرز تصريحاته في الشأن الداخلي المصري، والقضية الفلسطينية وخاصة خلال العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2012، وأوفد رئيس وزرائه هشام قنديل إلى قطاع غزة، وتبعه وزراء خارجية عرب. في سابقة هي الأولى.

وتوفي الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي العياط، أثناء محاكمته في القاهرة، إثر نوبة قلبية، عقب رده على قاضي المحكمة، وتم نقله للمشفى ووصل جثة هامدة، بحسب التلفزيون المصري.

ورصدت وكالة "فلسطين اليوم" أبرز التغريدات على وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي على النحو التالي: