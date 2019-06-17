لجنة المتابعة بالقوى الوطنية تدعو للمشاركة بالفعاليات المناهضة لمؤتمر المنامة

دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية و الاسلامية جماهير شعبنا في الوطن و الشتات للمشاركة بالفعاليات والمؤتمرات

المناهضة لمؤتمر البحرين لتصفية القضية الوطنية الفلسطينية الذي سيعقد في المنامة عاصمة البحرين.

و دعا منسق اللجنة،أ. خالد البطش للمشاركة في فعاليات الجمعة القادمة 21/6/2019 بعنوان "الارض مش للبيع " والالتزام بالإضراب الشامل في قطاع غزة يوم الثلاثاء الموافق 25 حزيران 2019 ، وكذلك للمشاركة في المؤتمر الشعبي الذي سيقام في رام الله ومدينة غزة بمركز الشوا الثقافي بنفس يوم الثلاثاء، حيث سينعقد المؤتمرين بشكل متزامن مع مؤتمر البحرين احتجاجا على عقد مؤتمر الهزيمة والعار.

و أكد على ضرورة حماية للحقوق الوطنية وفي مقدمتها حق العودة للاجئين واسقاط كافة مشاريع تصفية القضية الوطنية.

كما دعا البطش للمشاركة في الفعاليات والمسيرات الشعبية يوم الاربعاء 26/6 أي اليوم الثاني لـ "مؤتمر الندامة" بالبحرين والتي ستنفذ في كافة محافظات قطاع غزة الخمسة والضفة المحتلة

و طلبت اللجنة بالبدء بعقد مؤتمرات وفعاليات مماثلة بلبنان –وسوريا –وأماكن تواجد الجاليات الفلسطينية.