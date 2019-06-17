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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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 البيت الابيض يبلغ ترامب بعدم مشاركة "اسرائيل" بمؤتمر البحرين 

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 20:18 - 17 يونيو 2019
البحرين اسرائيل البحرين اسرائيل
بنك فلسطين
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قرر البيت الأبيض عدم ارسال  دعوة لوزير المالية الاسرائيلي، موشيه كحلون أو غيره من ممثلي الحكومة الإسرائيلية لحضور مؤتمر في البحرين يوم 25 يونيو ، حيث سيتم بحث الشق  الاقتصادي من ص فقة القرن

وقال مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية إن دعوة "إسرائيل" يمكن أن تضر بهدف المؤتمر. "وخلال المؤتمر الاقتصادي في البحرين ، سنقدم رؤيتنا الاقتصادية للشعب الفلسطيني لذلك  نريد التركيز على الجانب الاقتصادي وليس على الجانب السياسي".

 وقد اطلع  البيت الأبيض ،  مكتب رئيس الوزراء  الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بالبقرار وقد قبل نتنياهو القرار بكل تفهم  
 

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