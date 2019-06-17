 البيت الابيض يبلغ ترامب بعدم مشاركة "اسرائيل" بمؤتمر البحرين 

قرر البيت الأبيض عدم ارسال دعوة لوزير المالية الاسرائيلي، موشيه كحلون أو غيره من ممثلي الحكومة الإسرائيلية لحضور مؤتمر في البحرين يوم 25 يونيو ، حيث سيتم بحث الشق الاقتصادي من ص فقة القرن

وقال مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية إن دعوة "إسرائيل" يمكن أن تضر بهدف المؤتمر. "وخلال المؤتمر الاقتصادي في البحرين ، سنقدم رؤيتنا الاقتصادية للشعب الفلسطيني لذلك نريد التركيز على الجانب الاقتصادي وليس على الجانب السياسي".

وقد اطلع البيت الأبيض ، مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بالبقرار وقد قبل نتنياهو القرار بكل تفهم

