أردوغان ينعى الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي ويصفه بـ"الشهيد"

نعى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، الذي توفي اليوم الاثنين جراء إصابته بنوبة إغماء أثناء جلسة محاكمة.

وأعرب أردوغان، تعليقا على وفاة مرسي، في تصريح صحفي، عن تعازيه للشعب المصري، قائلا: "أضع الشبهات جنبا وأدعو الله أن يرحم شهيدنا".

كما نشر أردوغان تغريدة على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" جاء فيها: "ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة أخي محمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر. أدعو بالرحمة للشهيد محمد مرسي أحد أكثر مناضلي الديمقراطية في التاريخ. إنا لله وإنا إليه راجعون".