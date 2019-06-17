يديعوت: مصر ستعوض "اسرائيل" ب2 مليار شيكل بسبب الغاز 

افادت صحيفة يديعوت احرونوت بأن شركة الغاز الوطنية المصرية ستقوم بتعويض شركة "إسرائيل" للكهرباء بحوالي 2 مليار شيكل.

و وفقاً للصحيفة، فقد تم التوصل إلى اتفاق تسوية بين الطرفين في إطار مطالبة شركة الكهرباء ضد شركات الغاز في مصر لفشلها في توفير الغاز لـ "إسرائيل" منذ فبراير 2011.

وذكرت وزارة النفط المصرية أن مبلغ التعويض 500 مليون دولار سيتم تحويله إلى "إسرائيل" لمدة ثماني سنوات ونصف.

يشار هنا الي بدء تدفق الغاز المصري إلى إسرائيل في عام 2008 ، لكن تم تعليقه بعد الانقلاب العسكري في القاهرة. ونتيجة للإغلاق ، قفز معدل الكهرباء في إسرائيل 33٪ خلال عامين.

