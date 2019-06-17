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السفير العمادي يوضح سبب تأخر صرف منحة المساعدات النقدية للأسر الفقيرة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:59 - 17 يونيو 2019
دولار. دولار.
بنك فلسطين
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أوضح السفير القطري محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن تأخر صرف المساعدات النقدية للأسر الفقيرة في قطاع غزة (100$)، يرجع لأسباب فنية، نافيًا كافة الأخبار المتداولة حول سحب أموال المنحة ووقف صرفها.

وأشار العمادي-وفق بيان صحفي للجنة- مساء اليوم الاثنين إلى أن دولة قطر مستمرة في دعم أهالي قطاع غزة، مؤكداً أن عملية صرف المساعدات النقدية ستتم خلال أيام عبر مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة.

يُذكر أن السفير العمادي ونائبه خالد الحردان قد وصلا مساء أمس الأحد إلى قطاع غزة برفقة وفد فني مختص من مؤسسة "كهروماء" القطرية، لمناقشة التفاصيل الفنية ومقترحات تشغيل خط (161) لحل أزمة الكهرباء في قطاع غزة.

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