داخلية غزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح الثلاثاء

نشرت وزارة داخلية غزة ، يوم الاثنين، كشف اسماء جديد للسفر عبر معبر رفح البري أقصى جنوب القطاع.

وذكرت الداخلية في بيان صحفي، أن السفر عبر معبر رفح غدا الثلاثاء سيكون للمتبقي من الحافلة التاسعة من كشف (6/2) + حافلة الجوازات المصرية من الكشف الجديد المرفق أدناه.

وشددت على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، داعية إلى التواجد االثلاثاء الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ونوهت إلى أهمية إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

وبحسب البيان، فإن تسلسل أرقام تذاكر السفر في كشف (6/18)، وصل كالآتي حسب الفئات:



الإقامات: 2215

الجوازات الأجنبية: 1745

الطلاب: 703

الجوازات المصرية: 1924

المرضى: 3900

التأشيرات: 2276

حالات إنسانية: 3182

جنسيات مصرية: 1266