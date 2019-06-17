هنية يلتقي العمادي و يبحث معه سبل تخفيف الحصار

التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وعدد من قادة الحركة، اليوم الاثنين، السفير القطري محمد العمادي في مدينة غزة .

وبحث هنية مع العمادي سبل تخفيف الحصار عن المواطنين في قطاع غزة، والجهود القطرية التي تبذل في إطار ذلك.

يذكر أن السفير محمد العمادي وصل مساء أمس الأحد إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ إيرز لمتابعة سير عمل اللجنة القطرية.

وكان الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم قال يوم الاثنين، إنّه بدأ تنفيذ مرحلة أوسع من تفاهمات كسر الحصار عن قطاع غزة.

وأضاف قاسم في تصريحات صحفية، أنّ الإجراءات الجديدة تشمل دعم الأسر الفقيرة وتحسين بملف الكهرباء والمياه وحركة التصدير والاستيراد ومشاريع تشغيل الخريجين.

وأوضح، أنّ ما يجري جزء من الدور القطري المقدر وخاصة جهود السفير العمادي الذي يلعب دورًا بارزًا في تنفيذ تفاهمات كسر الحصار.

وأشار، إلى أنّ كسر الحصار عن قطاع غزة، هدف استراتيجــي وسنواصل النضـال مع كـل قـوى شعبنـا من أجل تحقيقـه.