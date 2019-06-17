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ترامب يشكر نتنياهو لإطلاق اسمه على "مستوطنة الجولان"

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 18:44 - 17 يونيو 2019
هضبة الجولان هضبة الجولان
بنك فلسطين
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شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لإطلاق اسمه على مستوطنة في مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

ونشر ترامب تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها: "شكرا سيدي رئيس الوزراء .. شرف عظيم !".

والأحد، وضع نتنياهو، حجر الأساس لمستوطنة في مرتفعات الجولان السورية المحتلة باسم "رامات ترمب" تكريما للرئيس الأمريكي، حسب وسائل إعلام عبرية.

وقررت حكومة الاحتلال برئاسة نتنياهو إقامة المستوطنة الجديدة، تكريما لترمب، بعد اعترافه مارس/ آذار الماضي، بسيادة "إسرائيل" في هضبة الجولان السورية التي احتلتها عام 1967.

واعترف ترامب بسيادة "إسرائيل" في الجولان رغم تعارض ذلك مع القانون الدولي والقرارات الأممية التي تعتبر الأراضي العربية التي سيطرت عليها إسرائيل عام 1967 أراض محتلة.

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