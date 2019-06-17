كافاني مهاجم أوروغواي: نسعى لحصد لقب "كوبا أمريكا"

حقق المنتخب الأوروغواياني انطلاقة قوية بالتغلب برباعية نظيفة على الإكوادور ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة.

قال الأوروغواياني إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الإثنين، إن منتخب بلاده يسعى لحصد لقب بطولة أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا).

وفي تصريحات صحفية، شدد الأوروغواياني أن الهدف الرئيسي لمنتخب بلاده هو التتويج بلقب (كوبا أمريكا)، وأنه وزملائه سيبذلون كل الجهد المطلوب في كل مباريات البطولة لتحقيق الانتصارات.

وعن الفوز الكبير على الإكوادور برباعية نظيفة في افتتاح مشوارهما في البطولة، أكد كافاني أن النقص العددي الذي حدث في صفوف المنافس لطرد خوسيه كوينتيروس سبب رئيسي في هذه النتيجة الكبيرة.

وأضاف، بأنه وزملائه كانوا يعلمون قوة المنافس، ولذلك بدأوا المباراة بقوة حتى النهاية.

وحقق المنتخب الأوروغواياني انطلاقة قوية بالتغلب برباعية نظيفة على الإكوادور ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة، ويواجه اليابان في الجولة الثانية يوم الجمعة المقبل.