أزمة رواتب حكومة الحمدالله السابقة تشتعل وعباس يطالب بالتحقيق

وجه رئيس الوزراء الفلسطيني السابق رامي الحمد الله، مساء اليوم الاثنين، رسالة إلى وزير المالية شكري بشارة ، بشأن قضية الرواتب وبدل الإيجار لأعضاء الحكومتين السابقة والحالية.

وقال الحمد الله في تصريح عبر صفحته الرسمية عبر (فيسبوك):" على وزير المالية أن يخرج عن صمته إزاء ما ينشر في وسائل الإعلام واطلاع المواطنين على الحقيقة كاملة فيما يخص موضوع الرواتب وبدل الإيجار لأعضاء الحكومتين السابقة والحالية ومن هم برتبة وزير، بدل الاستمرار في الصمت الذي لا يساهم إلا في المزيد من خلق الإشاعات والتحريض".

وكان رئيس السلطة محمود عباس أوعز لرئيس هيئة مكافحة الفساد أحمد براك بضرورة العمل على فتح جميع ملفات الوزراء السابقين في حكومة رامي الحمد الله.

وتضمن قرار الرئيس أن تقوم الهيئة باستعادة كافة الأموال التي حصل عليها الوزراء السابقين دون وجه حق لخزينة الدولة خلال شهرين فقط مع محاسبتهم.