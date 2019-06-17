الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار .. وترقب اجتماع "الاحتياطي"

واصلت أسعار الذهب انخفاضها، الاثنين، بعدما نزلت من أعلى مستوى في 14 شهرا في الجلسة السابقة، مع بقاء الدولار قرب أعلى مستوى في أسابيع عدة، بفضل بيانات قوية عن مبيعات التجزئة الأميركية وقبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا الاسبوع.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1338.86 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:49 بتوقيت غرينتش، بعدما بلغ أعلى مستوى منذ 11 أبريل 2018، عند 1358.04 دولار الجمعة، وفق "رويترز".

ونزل الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 في المئة، إلى 1343.90 دولار للأوقية.

وتراجعت توقعات خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 18 و19 يونيو إلى 21.7 في المئة من 28.3 في المئة الخميس، في أعقاب صدور بيانات التجزئة القوية، بحسب مجموعة "سي.إم.إي".

وقال محللون إن قوة الدولار تضعف جاذبية الذهب، إذ يقبع مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين، الاثنين، بدعم من بيانات مبيعات التجزئة القوية.

وزادت مبيعات التجزئة الأميركية في مايو، وجرى تعديل مبيعات الشهر السابق ارتفاعا، وهو ما يشير إلى زيادة إنفاق المستهلكين، مما قد يهدئ المخاوف من تباطؤ حاد للاقتصاد في الربع الثاني.

ويبدأ مكتب الممثل التجاري الأميركي اليوم جلسات استماع على مدى 7 أيام لشهادات من شركات تجزئة ومصنعين وقطاعات أعمال أخرى فيما يتعلق بخطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية على سلع صينية أخرى بقيمة 300 مليار دولار.

وعلى مستوى المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.2 في المئة إلى 14.84 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 801.77 دولار.

وفقد البلاديوم 0.7 في المئة، ليصل إلى 1455.20 دولار للأوقية.