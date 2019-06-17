حماس: بدء تنفيذ مرحلة أوسع من تفاهمات كسر الحصار عن قطاع غزة

أعلن الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، عن بدء تنفيذ مرحلة أوسع من تفاهمات كسر الحصار عن قطاع غزة.

وقال قاسم في تصريح صحفي: "إن الإجراءات الجديدة تشمل دعم الأسر الفقيرة، والتحسين بملف الكهرباء، والمياه، وحركة التصدير والاستيراد، ومشاريع تشغيل الخريجين".

وأوضح أن ما يجري جزء من الدور القطري في ملف كسر الحصار، وخاصة جهود السفير محمد العمادي الذي يلعب دورا بارزا في تنفيذ تفاهمات كسر الحصار.

وأكد قاسم أن كسر الحصار عن قطاع غـزة هو هدف استراتيجي، مشددا على أن الحركة ستواصل النضال مع كل قـوى الشعب من أجل تحقيقه.

ووصل السفير القطري محمد العمادي لغزة وشرع بإجراء اتصالات تضمن تشغيل خط جديد للكهرباء لقطاع غزة اضافة الى مساعدات مالية للفقراء.