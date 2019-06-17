"الإعلامي الفلسطيني" يُكرّم الفائزين بمسابقة "أجمل فيلم 2019"

كرّم "التجمع الإعلامي الفلسطيني" بالتعاون مع مؤسسة رواسي فلسطين للثقافة والفنون والإعلام أمس الأحد، الفائزين والمشاركين في مسابقة "أجمل فيلم 2019"، وذلك في مقر التجمع الرئيس وسط مدينة غزة.

وجاء التكريم ضمن احتفال خاص، حضره رئيس التجمع الإعلامي الفلسطيني أ. علاء سلامة، ورئيس مؤسسة رواسي فلسطين أ. فايز الحسني، والمشرف على المسابقة الأكاديمي د. محمد أبو زايد، فضلاً عن الفائزين والمشاركين بالمسابقة، وعددهم (30) طالب وطالبة، ينتسبون إلى كلية الإعلام بجامعة الأقصى في غزة.

وفي مستهل كلمته، رحّب "سلامة" بالحضور من الطلبة الفائزين والمشاركين، والمشرفين على المسابقة، مهنئًا إيّاهم على نجاحها في تعزيز روح التنافس بين الطلاب والطالبات والعمل بروح الفريق، وصولاً للهدف المنشود.

وجدّد التأكيد على احتضان التجمع الإعلامي لكل الأنشطة الإعلامية، والوقوف إلى جانب الإعلاميين والصحفيين، حتى تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم.

وأشار إلى أن للمجال الصحفي والإعلامي أهمية "بالغة"، إذ أضحى اليوم مكوناً رئيساً في تكوين الرأي العام لدى الجمهور حول كثير من القضايا، وتحقيق ما تتطلع له الشعوب، لا سيما شعبنا الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال، ويواجه ماكينته الإعلامية المضللّة للواقع والمزيّفة للتاريخ.

وقال: "إنه لا بد من توفير الجو الديمقراطي للصحافة, كسلطة رابعة تُسلّط الضوء على كل فساد وانحراف، وتدق ناقوس الخطر أمام أي ظاهرة سلبية في المجتمع، يتناقض والمصلحة العامة للوطن والشعب.

من جانبه، أبدى "الحسني" سعادته بالتعاون مع التجمّع الإعلامي، وغيره من المؤسسات ذات العلاقة، تحقيقًا لمتطلبات الإعلاميين والصحفيين، لما يحملونه من رسالة حق وحقيقة، ويبذلون كل ما بوسعهم لجهة صونها وحمايتها، رغم كل أشكال العدوان والإرهاب "الإسرائيلي" المُمارس تجاههم.

وقال في كلمة له: "إن الإعلام بات يشكل معركة مهمة يجب التركيز عليها، لمواجهة الاحتلال، ودحض روايته المعادية لشعبنا وحقوقه وآماله".

ولفت إلى أن مؤسسة "رواسي فلسطين" وقّعت بروتوكولات شراكة وتعاون مع جهات ومؤسسات إعلامية عربية (رسمية وغير رسمية)، "للوقوف على احتياجات الإعلاميين والصحفيين الفلسطينيين، من تدريب وغيرها".

كما عبّر عن ترحيبه بتنظيم مسابقات إعلامية بالتعاون مع التجمع الإعلامي الفلسطيني، وغيره من الجهات ذات العلاقة، المساندة للحركة الإعلامية والصحفية الفلسطينية.

أما الأكاديمي "أبو زايد"، فقد ثمّن دور التجمع الإعلامي "الرائد والمميز" في خدمة شريحة الصحفيين والإعلاميين، وكل ما من شأنه أن يمكنهم من تأدية رسالتهم الوطنية والمهنية بالشكل الأمثل.

وقال في كلمة له: "نقدر عليًا دور التجمع في دعم الصحفيين، وخصوصًا الطلبة منهم، واحتضانهم وتنمية قدراتهم، التي تهيئهم لاقتحام سوق العمل بعد تخرجهم".

ودعا الطلاب والطلبة الفائزين والمشاركين بمسابقة "أجمل فيلم 2019" إلى عدم التوقف عن هذا الحد، والسعي الدؤوب لمراكمة الإنجازات، عبر المشاركة في مسابقات أخرى (محلية وغير محلية).











