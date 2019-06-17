نتنياهو يرد على إيران ويحث المجتمع الدولي لتفعيل العقوبات

حث رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين، المجتمع الدولي لتفعيل نظام العقوبات ضد إيران.

وقال نتنياهو وفقاً لموقع واللا العبري: "في حال قامت إيران بتنفيذ تهديداتها فعلى المجتمع الدولي تفعيل نظام العقوبات فوراً"، مشدداً أن "إسرائيل لن تسمح لإيران امتلاح سلاح نووي بأي شكل كان.

وكان الناطق باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي أعلن اليوم الإثنين أن احتياطات اليورانيوم المخصب لدى إيران ستتجاوز اعتبارا من 27 حزيران/ يونيو الحدود التي ينص عليها الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني الموقع في 2015.

وقال كمالوندي في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون الإيراني مباشرة "اليوم بدأ العد العكسي لتجاوز الـ300 كلغ لمخزونات اليورانيوم المخصب، وخلال عشرة أيام أي في 27 حزيران/ يونيو، سنتجاوز هذه الحدود".

وفي سياق منفصل أشار نتنياهو إلى أن حكومته ستصادق الأسبوع المقبل على زيادة جديدة لميزانية وزارة الحرب بقيمة مليار شيكل.