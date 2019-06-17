وفود أجنبية عدة تصل قطاع غزة

وصلت إلى قطاع غزة بعد ظهر اليوم الاثنين، وفود أجنبية عدة عبر معبر بيت حانون "ايرز" شمال القطاع.

وقال المكتب الاعلامي لمعبر بيت حانون عبر صفحته الخاصة (فيسبوك)، أن جيمس ماجولدرك نائب منسق عملية السلام في الشرق الاوسط ووفد مرافق له.

وتأتي زيارة ماجولدرك بعد يومين فقط من زيارة نيكولاي ميلادينوف إلى غزة الجمعة لمتابعة ملفات التهدئة ومشاريع الامم المتحدة بغزة.

وأوضح المكتب أن السفير الياباني "تاكيشي اكوبو" مع وفد رفيع مرافق له وصل للقطاع.

ووصلت سارة موسكروفت مديرة مكتب حقوق الانسان في الامم المتحدة ونيل توبن مدير مكتب حقوق الانسان بغزة.

وأشار المكتب الى وصول مدير مكتب منظمة الحصة العالمية في القدس جيرلاد روكن شاب ووفد مرافق له.

وكان السفير محمد العمادي ونائبه خالد الحردان وصلا الليلة الماضية الى القطاع.