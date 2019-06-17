التنمية والصحة تفتتحان دورة في الاضطرابات النفسية الشائعة

افتتحت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في الإدارة العامة للمديريات صباح اليوم في مقر مديرية غزة دورة تدريبية بعنوان "الإضطرابات النفسية الشائعة "والتي تستهدف باحثي مديرية غزة , بالتعاون مع وزارة الصحة - الإدارة العامة للصحة النفسية.

وحضر الافتتاح، أ. حازم جعفر مدير دائرة تنسيق ومتابعة المديريات في الإدارة العامة للمديريات ومدير مديرية غزة أ. وائل الخور ونائبه أ. محمد السبع , ومدير المكتب الفرعي أ. احمد العبادلة , , ومدير عام الإدارة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة د. يحي خضر, وكلٌ من د. سعيد الكحلوت ود. هشام المدلل , وعدد كبير من باحثي مديرية غزة .

بدوره افتتح جعفر الدورة مرحبا بكافة الحضور من وزارة الصحة ومديرية غزة إدارة وباحثين , لافتا إلى ان فكرة انعقاد هذه الدورة تهدف إلى تطوير كوادر وموظفي وزارة التنمية الاجتماعية العاملين في مجال العمل الاجتماعي ,

وفي سياق حديثه بين جعفر ان هذه الدورة تستهدف فئة الباحثين الاجتماعيين في كافة التخصصات , للتعرف على أكثر الأمراض النفسية المنتشرة وذلك على يد ثلة من الخبراء المختصين في علم الصحة النفسية الذين مارسوا العمل من فترات طويله مما يزيد المهارة والمعرفة لدى الباحثين .

هذا وأكد جعفر على اهمية استمرار تطوير عملية التنسيق والتشبيك ما بين الوزارة ووزارة الصحة وخاصة الإدارة العامة للصحة النفسية في هذا المجال, مشددا على ضرورة ان يتم عقد مزيدا من الدورات التدريبية في مجال الصحة النفسية للباحثين الاجتماعيين , حيث تطرق إلى أنهم بحاجة إلى دورة في تقنيات التكيف والصحة النفسية , خاصة وأن الباحث الاجتماعي يتعرض لكثير من الضغوط اليومية والحياتية والنفسية والاجتماعية التي تؤثر بشكل أو بآخر عليه وعلى نفسيته .

وفي ختام كلمته تقدم جعفر بالشكر الجزيل للإدارة العامة للصحة النفسية على استجابتهم السريعة لعقد هذه الدورة المميزة لموظفي المديرية.

من جانبه تقدم د. خضر بالشكر الكبير لكافة الطواقم العاملة في وزارة التنمية الاجتماعية على جهودهم الكبيرة في خدمة الحالات الاجتماعية , وعلى هذه الدعوة لعقد مثل هذه الدورات لما لها من اهمية عظمى في فتح أفاق متكاملة مع الصحة النفسية للاستشارات والأسئلة والحصول على المعلومات المتعلقة بالحالات الاجتماعية في سبيل تقديم أفضل الخدمات.