الاحتلال يخلع عشرات الاشجار ببلدة العيسوية

اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم الاثنين، بلدة العيسوية بمدينة القدس، وقامت بخلع أشجار بحجة "الأمن".

وأوضح محمد ابو الحمص عضو لجنة المتابعة في العيسوية ان سلطات الاحتلال قامت بخلع أشجار من المنطقة الجنوبية الغربية للبلدة بحجة "إعاقتها عمل كاميرات المراقبة" المثبتة في المكان.

وأضاف ابو الحمص ان سلطات تستهدف الأشجار في البلدة كما البشر والحجر، بحجة "الأمن والامان".

وبين ان خلع الأشجار الحرجية يأتي بعد عدة ساعات من توزيع اخطارات هدم واخلاء لاراض في البلدة بهدف "اقامة الحديقة الوطنية".

وأشار ابو الحمص ان سلطات الاحتلال انتشرت منذ ساعات الصباح على مداخل البلدة وفي شوارعها الداخلية وتحرر مخالفات سير للسكان، إضافة الى تفتيشات للمركبات وتدقيق بهوية الركاب.