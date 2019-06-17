"إدارة السجون" تخصص حافلات صغيرة لنقل الأسيرات

أثمرت الجهود القانونية التي بذلتها هيئة شؤون الأسرى والمحررين خلال الأشهر الأخيرة، لاعتماد إدارة مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلية حافلات صغيرة لنقل الأسيرات الفلسطينيات من السجن الى المحاكم العسكرية او السجون الأخرى أو للعلاج.

وأوضحت الهيئة، أن النيابة الاسرائيلية ابلغت المحكمة العليا، ضمن ردها الخطي على التماس قدمته هيئة شؤون الأسرى والمحررين قبل أشهر لتحسين ظروف نقل الأسيرات، بأن مصلحة السجون اعتمدت حافلات نقل صغيرة خاصة تتسع من 5- 10 اسيرات، في عمليات نقل الاسيرات الامنيات من سجن الدامون الى جلسات المحاكم او الى سفريات لاغراض علاجية او معتقلات اخرى.

وأضافت الهيئة، أنه وبهذه الحافلات سيتم فصل الأسيرات عن السجناء والسجينات الجنائيين، وأن عملية النقل ستكون سفريات مباشرة تستغرق ما بين 45 دقيقة وساعة ونصف، خلافا للوضع السابق حيث كانت هذه السفريات تستغرق احيانا 24 ساعة ما بين لحظة الخروج من غرفة السجن الى حين الرجوع اليها، وسيتم تزويد الاسيرات الفلسطينيات بالطعام وبزجاجة مياه.

أما بخصوص المعتقلات الفلسطينيات على ذمة التحقيق والقابعات في سجن هشارون، فقد ابلغت مصلحة السجون انها ستحاول نقلهن بواسطة حافلات خاصة إلا في حال تعذر ذلك، كما ان نقلياتهن للمحاكم لن تكون مباشرة وقد تستغرق عدة ساعات، وقد تم تحديد جلسة للنظر في الالتماس للهيئة حول هؤلات الأسيرات خلال الشهر القادم.

وكان عدد من الاسيرات الفلسطينيات المحتجزات في سجون الاحتلال قد تقدمن بالتماس للمحكمة العليا الاسرائيلية، عبر محامو هيئة شؤون الاسرى قبل أشهر، ويشمل عددا من المطالب التي تهدف لتحسين نقلهن بما تسمى بسيارة "البوسطة"، كان من أهمها فصل نقليات الاسيرات عن السجناء الجنائيين الاسرائيليين بسبب الاعتداءات اللفظية المتكررة وتقصير مدة عملية النقل، بالاضافة الى السماح للاسيرات بالتزود بالطعام والمياه وتحسين جوانب اخرى.