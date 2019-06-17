مؤتمر البحرين.. غزة تُضرب والسلطة تغضب لـ 3 أيام بعد التراجع وقيادي فتحاوي يوضح

بالرغم من تراجع السلطة الفلسطينية وحركة فتح بعد سويعات من اعلان الاضراب في الأراضي الفلسطينية "يوم 25 حزيران الجاري ، واستبدالها بأيام غضب لثلاثة أيام تزامناً مع مؤتمر البحرين المشبوه ، الا ان الالتفاف الجماهيري والفصائلي والرسمي لإفشال مؤتمر البحرين وصفقة القرن هي الصفة الغالبة سواء كانت بالأضراب او بأيام غضب وتفعيل أدوات الاحتكاك مع الاحتلال والاتفاق حول الفعاليات لإسقاط الصفقة .

حركة فتح قررت، أمس الأحد، إلغاء الإضراب الذي دعت له يوم 25 حزيران الجاري، رفضًا لعقد ورشة اقتصادية بالمنامة، مكتفية بالدعوة إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال.

مدير المكتب الإعلامي لمفوضية التعبئة والتنظيم منير الجاغوب قال، إنه سيتم يوم (24-25-26) من حزيران الجاري، تصعيد المواجهات مع الاحتلال، وعليه تم إلغاء الإضراب الذي كان مقررًا، والاستعاضة عن بمسيرات.

وكانت فتح، دعت لإقامة مسيراتٍ شعبيةٍ مع إضراب شامل الأسبوع المقبل، تزامنًا مع الورشة الاقتصادية التي تستضيفها البحرين، في إطار خطة ترامب للتسوية السلمية "صفقة القرن"، وذلك بعد الاجتماع الذي عقدته اللجنة المركزية للحركة برام الله، أمس.

ودعت الحركة إلى المشاركة في مسيراتٍ في جميع نقاط الاحتكاك مع الاحتلال يوم الأحد 24 حزيران/يونيو، مؤكدة أن هذه المسيرات ستكون بمشاركة كافة القوى الوطنية.

تبيان السبب

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن قال ان هناك حالة اجماع للتصدي لما تسمى صفقة القرن وافشالها قائلاً ان ايام 24/25/26 من هذا الشهر ايام غضب في فلسطين رفضا للصفقة وورشة البحرين.

وبين محيسن خلال متابعة لوكالة "فلسطين اليوم" لصوت فلسطين ان القوى والفصائل اتفقت على إلغاء الاضراب يوم 25 بسبب امتحان الثانوية العامة وضمان مشاركة كافة شرائح شعبنا في الفعاليات الجماهيرية.

واعرب محيسن عن ثقته بصمود شعبنا لإفشال المؤامرة الامريكية التي تهدف لحرف البوصلة عن القضية الفلسطينية وهي القضية الرئيسية لدى العرب مثمنا دور الاحزاب والشعوب العربية التي تدعم الموقف الفلسطيني في التصدي للصفقة.

الحية

خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أكد أن حركة حماس وبالتنسيق مع القوى الوطنية والاسلامية، تدعو للإضراب الشامل يوم الثلاثاء 25 حزيران/يونيو، تزامنًا مع انطلاق مؤتمر البحرين، ورفضًا لمخرجاته.

وطالب الحية في تصريحات له، أبناء الشعب الفلسطيني في الخارج والشتات، لتنظيم فعاليات شعبية ونخبوية للتعبير عن رفض مؤتمر البحرين وصفقة القرن، داعيًا

إياهم للتعبير عن رفضهم لمؤتمر البحرين، بتفعيل المقاومة الشعبية وأدواتها عند نقاط الاحتكاك مع العدو والحواجز والطرق الاستيطانية.

ودعا الحية، الأطراف الدولية لمقاطعة مؤتمر البحرين؛ حتى لا يكونوا شركاء في التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني.