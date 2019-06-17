"سيبري" يكشف عن الترسانة النووية لـ"إسرائيل"

كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) أن إسرائيل تمتلك ما يقرب من 100 سلاح نووي لكن لديها سياسة طويلة الأمد تتمثل في عدم التعليق على ترسانتها النووية.

وكشف التقرير أن القوى النووية العالمية مستمرة في تحديث وتطوير ترساناتها وسط انخفاض طفيف في أعداد الرؤوس النووية.

وأود معهد ابحاث السلام ومقره السويد أن المخزونات العالمية بلغت 13 ألفا و865 رأسا نوويا مع بداية من هذا العام، بانخفاض قدره 600 رأس عن أوائل عام 2018. وتتضمن تلك التقديرات الرؤوس النووية الجاهزة للاستخدام أو المخزنة أو تلك المعدة للتفكيك.

كما ذكر التقرير بأن إسرائيل قد عدلت من أسطولها من الغواصات من طراز دولفين الألمانية الصنع لحمل صواريخ كروز البحرية المسلحة نووياً، مما يعطيها القدرة على الضربة الثانية البحرية.

ووفقا للتقرير فان تسع دول اعلنت عن امتلاكها للأسلحة النووية وهي: الولايات المتحدة، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، والهند، وباكستان، وإسرائيل، وكوريا الشمالية.

وتمتلك الولايات المتحدة وروسيا، القوتين النوويتين الرئيسيتين في العالم، أكثر من 90 بالمئة من المخزون العالمي من الرؤوس النووية. ويقدر سيبري أن الولايات المتحدة تمتلك 6 آلاف و 185 رأسا، بينما روسيا لديها 6 آلاف و500 رأس حتى شهر كانون ثان/يناير من العام الحالي.

فيما تمتلك الهند ما بين 130 إلى 140 رأس نووي، وباكستان ما بين 150 إلى 160 رأسا، بزيادة طفيفة عن عام 2018. ويقدر أن بريطانيا تمتلك 200 رأس نووي، وفرنسا 300، والصين 290. ويتراوح مخزون إسرائيل النووي ما بين 80 إلى 90 رأس حربي نووي. ويعتقد أن لدى كوريا الشمالية ما بين 20 إلى 30 رأسا ولكن المعلومات محدودة بشدة، وفقا لمعهد الأبحاث السويدي.