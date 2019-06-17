التنمية والاحصاء يبحثان اطلاق احصائيات الفقر متعدد الابعاد

اتفقت وزارة التنمية الاجتماعية والجهاز المركزي للاحصاء على اطلاق نتائح احصائيات الفقر متعدد الابعاد خلال الفترة القادمة، والذي يساعد برامج الوزارة الاجتماعية على معرفة المؤشرات والدلائل حيال ذلك لوضع خطتها السنوية القادمة، ومراجعة الاستراتيجية التنموية .

كما بحث الطرفان بحضور وزير التنمية الاجتماعية د. احمد مجدلاني، ورئيس الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني علا عوض،وبحضور وكيل الوزارة داوود الديك، ووفد من الجهاز المركزي للاحصاء، خلال لقائهم في وزارة التنمية مساء امس سبل التعاون فيما يتعلق بنظام المعلومات الجغرافي ،وموائمة التصنيفات المستخدمة في الجهاز مع احتياجات الوزارة ، وكذلك فيما يتعلق بالدورات التدريبية التي ينظمها الجهاز من حيث التقارير والارقام الاحصائية، بالاضافة للتخطيط والدراسات.

من جانبه اكد د. مجدلاني على الدور الهام الذي يقوم بها الجهاز عبر طاقمه المهني ،والذي اعطى مصداقية للرقم الاحصائي الفلسطيني، وعلى العلاقة القوية بين الوزارة والجهاز ،من خلال الاحصائيات المهمة التي ترفدها للوزارة وتسهل القيام بواجبها تجاه الفئات المستفيدة من برامجها المختلفة.

وتابع د. مجدلاني أن التعاون المشترك ضمن اللجان بين الطرفين الامر الذي يشكل دعم وقوة لعمل الوزارة، وأن اطلاق نتائج احصائيات الفقر متعدد الابعاد خطوة هامة .

ومن جهتها قالت عوض إن التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية في العديد من المجالات امر هام وحيوي، مبدية الاستعداد الكامل للتعاون المشترك، وأن اطلاق احصائيات الفقر متعدد الابعاد، سياهم في اطلاق اطلس الفقر في المرحلة القادمة.