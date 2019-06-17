قوات القمع "الإسرائيلية" تقتحم سجن "ريمون"

اقتحمت قوات القمع "الإسرائيلية" فجر اليوم الاثنين، قسم (3) في سجون "ريمون" الإسرائيلي، وأجرت حملة تفتيشات واسعة في غرف الأسرى، وسط حالة من الاضراب والتوتر.

وقالت هئية شؤون الاسرى والمحررين، :"إن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم قسم 3 في سجن ريمون، رافقها حملة تفتيشات واسعة وعبث في محتويات ومقتنيات الأسرى داخل الغرف".

وأوضحت بأنه تم إغلاق القسم ونقل جميع الأسرى وتوزيعهم إلى أقسام أخرى.

وأضافت هيئة شؤون الأسرى، بأن حالة من التوتر والاضراب تسود داخل السجن عقب اقتحام الاحتلال للسجن والاعتداء على الاسرى.

ويشهد سجن "ريمون" الإسرائيلي اعتداءات متكررة من قبل قوات القمع الإسرائيلية في الآونة الأخيرة، وذلك لتنكيل والضغط على الاسرى الفلسطينيين.

وفي نفس السياق، أعلن أسرى سجن "عسقلان" إضرابهم المفتوح عن الطعام أمس الاحد، رفضاً لسياسات إدارة مصلحة سجون الاحتلال ضدهم ابرزها سياسة الاعتقال الإداري والظروف المعيشة الصعبة داخل السجن وغيرها من السياسات العقابية.