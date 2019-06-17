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وفقا لوعود الوزارة..نقابة الموظفين بغزة تعلن عن موعد صرف الدفعة المالية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:08 - 17 يونيو 2019
رواتب موظفي غزة رواتب موظفي غزة
بنك فلسطين
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أعلنت نقابة الموظفين في غزة اليوم الاثنين، ان وزارة المالية بغزة ابلغتنا انها تبذل جهوداً كبيرة من أجل صرف الدفعة المالية الشهرية خلال الأسبوع الجاري.

وقالت النقابة خلال بيان مقتصب ان النقابة تتابع عن كثب مع وزارة المالية صرف الدفعة المالية الشهرية ، وطالبت من أجل رفع نسبة الدفعة ورفع الحد الأدنى، لاسيما بعد نفقات واحتياجات شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

وبينت النقابة انها ستتابع مع وزارة المالية وجهات الاختصاص سرعة البدء في موعد صرف الدفعة في أقرب وقت ممكن،  مؤكدة انها ستبقى نقابة الموظفين الدرع الحامي للمطالبة بحقوق الموظفين.

ويشار الى ان موظفي حكومة غزة قد تلقوا رواتبهم الشهر الماضي نصف شهر رمضان دون ان يتمكنوا من تلقي أي من الدفعات المالية خلال عيد الفطر المبارك ، بالرغم من مطالبتهم للحكومة بصرف دفعة مالية لإعانتهم خلال عيد الفطر المبارك  .

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