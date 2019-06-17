"يديعوت": قريباً مياه الشرب في صنابير منازل قطاع غزة

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن قيام ما تسمى بشركة "ميكوروت" وسلطة المياه "الإسرائيلية" بوضع خط أنابيب مطور مقابل وسط قطاع غزة، سوف يتصل بنظام المياه الفلسطيني وبالتالي تحسين إمدادات المياه التي تنقلها "إسرائيل" إلى غزة.

ووفقاً لميتان تسوري من صحيفة "يديعوت" فالتكلفة كما يوضحون في "إسرائيل"؛ عدة ملايين من الشواكل، والمشروع كما قال مطلعون على العمل، مستقل عن الوضع الأمني وغير مرتبط بالمفاوضات مع حماس.

وقال: "بينما أصبحت ملايين الدولارات التي ينقلها القطريون إلى قطاع غزة بموافقة "إسرائيل" هي حديث الجانبين، تحت السطح ، تعمل إسرائيل على مد خط مياه عملاق ومتطور يصل الى وسط قطاع غزة من أجل تزويد الناس هناك بالمياه العذبة للشرب.

وكشف تسوري أنه في الأيام القليلة الماضية، بدأت ميكوروت في تطوير خط أنابيب المياه من إسرائيل إلى قطاع غزة، وبناءً على ذلك، في هذه الأيام بدأت المعدات الهندسية في حفر القنوات ووضع خطوط جديدة بالقرب من خط المياه القديم. هذا مشروع يكلف عدة ملايين من الشواكل، وتقوم به ميكوروت بالتعاون مع سلطة المياه الإسرائيلية.

بعد الانتهاء من مد الأنابيب ، سيتم ربط خط المياه في الأيام المقبلة بشبكة المياه في قطاع غزة ومن هناك إلى الصنابير في منازل سكان غزة.

توفر إسرائيل مياه الشرب لقطاع غزة من خلال ثلاثة خطوط مياه رئيسية على طول الحدود. وفقا للاتفاق بين الطرفين ، "إسرائيل" ملزمة بنقل 10 ملايين متر مكعب من المياه سنويًا إلى غزة.

فيما يتعلق بإسرائيل ، من الممكن زيادة الكمية ، لكن شبكات المياه في قطاع غزة على وشك الانهيار ، وبالتالي لا توجد حالياً إمكانية لتوسيع الخطوط أو الخزانات في غزة، في المحادثات الجارية بين الطرفين ، مشاريع إعادة التأهيل في غزة على الطاولة في مجال المياه.