رابط فحص 100 دولار للاسر المستفيدة من المنحة القطرية لشهر 6

نقدم لكم رابط فحص المنحة القطرية الدفعة الجديدة لشهر يونيو 6 / 2019 بقيمة 100 دولار ومن المقرر أن يتم تحديث كشف اسماء المستفيدين من منحة قطر صباح الاثنين.

ووصل السفير القطري محمد العمادي قطاع غزة مساء الاحد تمهيدا لصرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة في قطاع غزة بقيمة 100 دولار.

ومن المقرر أن تفعل خدمة فحص أسماء المستفيدين في المنحة القطرية خلال ساعات.

وكانت مصادر ذكرت أن الأموال القطرية المنتظرة قد أدخلت الى القطاع وتم ايداع المنحة القطرية في بريد عمر المختار المركزي بمدينة غزة.

وأوضحت أنه تم ادخال 20 مليون دولار إلى القطاع، مرجحة أن يكون الصرف غدا الاثنين عبر فروع البريد، كما بيًنت أن صرف المنحة القطرية سيكون للكشف الماضي وعددهم "108" الف مستفيد مع زيادات في أسماء المستفيدين.

رابط فحص الاسماء