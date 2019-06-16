تعرف على فوائد وأضرار شرب القهوة بشكل يومي

تعتبر القهوة المشروب المفضل لأكثر من نصف سكان الكرة الأرضية، في الوقت الذي يختلف تناولها في أوقات اليوم بالإضافة للكميات التي يشربها الأشخاص.

نشر موقع "powerofpositivity" دراسة قام بها فريق من العلماء حول مدى تأثير القهوة على أجسامنا في حال تناول كوب منها بشكل يومي.

فبحسب العلماء فإن هناك جملة من الفوائد التي يمنحها تناول القهوة بشكل يومي ومنها:

القهوة قد تقلِل من فرص الإصابة بالسرطان وأمراض أخرى

فكوب واحد من القهوة يقلل من مخاطر الإصابة بمرض السكري من الفئة الثانية، بحسب دراسة لباحثين من جامعهة هارفارد، درسوا فيها عينات من دم أشخاص تناولوا كوبا واحدا من القهوة يوميا على مدار 4 سنوات.

فكانوا أقل عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 11 في المئة مقارنة بأولئك الذين شربوا نفس الكمية المعتادة.

كما وجدت بعض الدراسات أن شرب 3-5 أكواب من القهوة يوميا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض "الزهايمر" والخرف، بنسبة تصل إلى 65 في المئة لدى الرجال والنساء في منتصف العمر، كما ويعزز قوة الذاكرة.

وأن تناول كوب واحد فقط من القهوة في اليوم الواحد قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 20في المئة، وكوبان بنسبة 35في المئة، وأربعة أكواب أو أكثر بنسبة 50 في المئة.

قد تصبح رياضيا أفضل بسبب القهوة

يساهم الكافيين الطبيعي في القهوة بتحسين الأداء البدني، وخاصة في التمارين الرياضية أو ممارسة التحمل.

كمية الكافيين الموصى بها لتحسين الأداء هي 2-6 ملليغرام من الكافيين لكل كيلوغرام من وزن الجسم. ويمكنك الحصول على تلك الكمية عند شرب حوالي 1 إلى 4 كوب من القهوة العادية لشخص يزن حوالي 70 كيلوغراما.

ويزيد الكافيين من الأداء خلال التدريبات الطويلة والقصيرة الأجل، فيتفاعل الكافيين مع المستقبلات في الدماغ لإيقاف الجزء الذي يتعرف على "الأدينوزين"، المادة الكيميائية التي تسبب الإحساس بالتعب. وهذا يعني أن هناك انخفاضاً في مشاعر التعب وكذلك الألم.

وجدت دراسة أجرتها كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد عام 2013، أن أولئك الذين يشربون كوبين أو ثلاثة أكواب من القهوة التي تحتوي على الكافيين يوميا، يقللون من خطر الانتحار بنسبة 45 في المئة، مقارنة بأولئك الذين يشربون القهوة دون الكافيين، أو لا يشربون القهوة على الإطلاق.

جميع العناصر الغذائية والراحة التي تحصل عليها من شرب بضعة أكواب من القهوة يوميا ستساعدك على الشعور بالسعادة بشكل عام.

الى أن القهوة لاتقف عند الفوائد الى هناك أضرار اذا تم إستهلاكها بشكل فائض، ومن سلبياتها:

إرتفاع مستويات الكولسترول في الدم

تحتوي القهوة ضمن مكوناتها الكيميائية على مادة الكافيستول، وهي التي تسبب ارتفاع مستويات البروتين الدهني المنخفض الكثافة (LDL) المعروف بالكولسترول السيئ.

زيادة ضغط الدم

يمكن أن تسبب القهوة زيادة في ضغط الدم، ولكن عادةً ما تكون هذه الزيادة قصيرة ومؤقتة ولن تسفر عن أي آثار سلبية على المدى الطويل.