الاحتلال يوزع اخطارات هدم واخلاء أراضٍ بالعيسوية لصالح حديقة تلمودية

أفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في القدس وزعت اليوم الأحد إخطارات هدم وإخلاء لأراضي المواطنين في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة لصالح انشاء حديقة تلمودية تطلق عليها البلدية تسمية "وطنية".

من جهته، قال هاني العيساوي، وهو أحد الشخصيات القيادية في البلدة والقدس، إن البلدية العبرية مصرة على تنفيذ مخططها رغم وجود قرارات من محاكم الاحتلال بتجميد المشروع.

وأضاف: "بعد الاعتراض على مشروع الحديقة "الوطنية" وفشل البلدية وسلطة الطبيعة في تنفيذ هذا المشروع منذ سنوات، تحاول البلدية العبرية فرض إنشاء الحديقة في كل الوسائل الملتوية على الرغم من وجود قرارات من محكمة الاحتلال بعدم تنفيذ المشروع في هذه المنطقة، والعمل على تنظيمها من قبل الأهالي، وتُصرّ البلدية على إخلاء هذه المنطقة وضمها للحديقة".

ولفت العيساوي الى توزيع البلدية العبرية أوامر إخلاءٍ وهدمٍ لجميع المنشآت المقامة فيها بمهلة يومين.

وأضاف: ستكون هناك اجراءات قانونية لوقف هذا التطاول وهذا التعدي على أصحاب المشاغل الموجودة.

وأشار العيساوي إلى إصرار أهالي البلدة على التمسك بحقهم في هذه المنطقة وإقامة مشاغلهم فيها وتحديد الأماكن المسموح فيها للسكن، وقال: سوف يستمر الأهالي بمعارضة انشاء الحديقة والاستفادة من أراضيهم.

وأوضح العيساوي أن هناك قرارات من محكمة الاحتلال المركزية بوقف نشاطات البلدية في هذه المنطقة، لافتا إلى أن العديد من أصحاب المصالح توصلوا لاتفاقات مع البلدية بواسطة المحكمة بتجميد جميع الاجراءات حتى تنظيم هذه المنطقة ومع ذلك تتجاهل طواقم البلدية قرارات المحكمة وتحاولة فرض أمر واقع لتسهيل اقامة الحديقة، مؤكداً "أن هذا لن يمر".