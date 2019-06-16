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أندرويد ون

"نوكيا" و"غوغل" تصنعان الهاتف الأكثر أمانًا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:14 - 16 يونيو 2019
نوكيا وغوغل نوكيا وغوغل
بنك فلسطين
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اعتبر خبراء أمن المعلومات أن النسخة الخام من "أندرويد ون"، التي يعتمدها نوكيا في هواتفه هي الأكثر أمنا، من النسخة المعدلة في بقية هواتف أندرويد التي تعتمدها عدد من الشركات.

وحققت "نوكيا" نجاحا عبر شراكتها مع "غوغل"، بعد أن اعتمدت الأولى نظام تشغيل "أندرويد ون" كنظام تشغيل في هواتفها.

​ويتمتع نظام "أندرويد ون"، بالأمان والحماية من شركة غوغل، فالهواتف التي تحمله تحصل على أسرع تحديثات نظام أندرويد، فضلا عن أحدث نسخه الصادرة، إضافة إلى تحديثات الأمان المتقدمة التي تضيفها "غوغل".

​وقال خبراء التقنية وأمن المعلومات إن هذه الشراكة المميزة التي تقدمها "غوغل" مع الشركات المصنعة، هي مستقبل واعد لنوكيا.

وباستخدام "نوكيا" لنظام "أندرويد ون"  أصبحت الأكثر أمانا، بين جميع الهواتف.

يذكر أن نوكيا عادت تدريجيا في الأسواق لاستعادة مكانتها منذ فقدت زخمها، بعد أن تجاوزت كبوة تخلفها عن كبار مصنعي الهواتف النقالة.

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