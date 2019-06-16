تلميحات امريكية بتأجيل نشر صفقة القرن حتى 6 نوفمبر المقبل

اعترف مبعوث الرئيس الأمريكي جايسون غرينبلاتد بأن الانتخابات المبكرة في "إسرائيل" أثرت على "طريقة التفكير" بشأن خطة صفقة القرن ، لكنه قال إن القرار لن يتخذ إلا في وقت لاحق من هذا الشهر. ويتم اطلاع الرئيس ترامب علي مجاري الامور

وقال المبعوث جايسون اليوم الاحد خلال انعقاد مؤتمر صحفية جيرزولم بوست ان موعد نشر خطة السلام سيؤجل مرة أخرى وأوضح أن القرار سيتخذ بعد انتهاء مؤتمر البحرين الاقتصادي في نهاية الشهر. وقال غرينبلات: "لقد غيرت الانتخابات الجديدة الطريقة التي نفكر بها في هذا. في العامين الماضيين

"لم نقرر بعد ما إذا كنا سنؤجل نشر الخطة حتى 6 نوفمبر" "إذا أردنا الانتظار بعد 6 نوفمبر ، فسيتم تحديد ذلك بعد ورشة العمل الاقتصادية في البحرين." وقال غرينبلات: "لقد قمنا بعمل استثنائي لمدة عامين وربع من أجل عدم الكشف عن أي تفاصيل" قائلا "إذا كشفنا عن تفاصيل معينة تعارضها جهة ما ، فسيستخدمها نفس الجهة لمحاربتنا وإبطال الخطة".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت بداية الحملة للانتخابات المقبلة في الولايات المتحدة قد تؤخر نشر خطة صفقة القرن، أجاب: "يمكن للرئيس ترامب القيام بأشياء كثيرة في نفس الوقت. لا نعتقد أن الحملة الانتخابية ستوقف الإنجازات التي نريد الترويج له ".

وهاجم غرينبلات القيادة الفلسطينية وقال: "صائب عريقات وآخرون يشوهون رسالتنا ، قائلين إنها محاولة" لشراء "الفلسطينيين. وهذا ليس صحيح

نحن نفهم أنه لا توجد رؤية اقتصادية يمكن أن تعمل بدون خطط سلام ، والعكس صحيح. انهم يعملون جنبا إلى جنب. لقد بدأنا بالخطة الاقتصادية ، لكنه لم ينتهي الامر بمؤتمر البحرين