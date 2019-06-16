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لاريجاني: الهجوم على حاملتي النفط يأتي استكمالاً للعقوبات ضد إيران

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:06 - 16 يونيو 2019
لاريجاني لاريجاني
بنك فلسطين
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أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران علي لاريجاني أن الاتهامات الأميركية بشأن حادث ناقلتي النفط هو استكمال للحظر الاقتصادي.

لاريجاني أشار في كلمة خلال اجتماع مجلس الشورى اليوم الأحد، إلى ما أسماه "الأعمال المشبوهة في بحر عُمان، قائلاً، إنها والاتهامات استكمال للحظر الاقتصادي لأنهم لم يستفيدوا من الحظر خاصة وأن لدى أميركا سوابق عبر التاريخ في هذا المجال حيث كانت في الحرب العالمية تستهدف سفنها بالقرب من اليابان لتوفر التبرير المناسب لعدائها".

واضاف، أن "الجانب الفكاهي للقصة يكمن في تصريحات وزير الخارجية الأميركية حيث أوصى إيران باللجوء إلى الدبلوماسية مقابل الدبلوماسية، يصرح بومبيو بهذه التصريحات في وقت فرض فيه على الشعب الإيراني اشد العقوبات كما سماها هو، هل هذا الإجراء إجراء دبلوماسي؟.

وتساءل لاريجاني قائلاً، "هل تسليح أميركا للسعوديين ضد الشعب اليمني المظلوم ودعم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الشجاع إجراء سياسي"؟

 

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