روسيا تدعو الجميع لضبط النفس بشأن حادثة بحر عُمان

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف إن موسكو تدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس وإلى تقييم مسؤول لـ حادثة بحر عُمان والتريّث إلى حين الحصول على بيانات مؤكدة.

وأضاف بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الأحد: "لم ننس المسحوق الأبيض، (في إشارة كما يبدو إلى الذريعة التي تم بها تبرير غزو العراق) نذكر ذلك وبناء عليه تعلمّنا أن نضبط تقييماتنا، وما زلنا نحث الجميع على ضبط النفس والتقييم والانتظار لحين ظهور بعض البيانات المقنعة".

وتابع، "وإن تحدث البعض عن وجود نوع من المعلومات السرية (المعلومات بشأن أحداث خليج عُمان) فهو أمر سخيف".

ولفت المتحدث إلى أن مثل هذه الحوادث يمكن أن تهز الاقتصاد العالمي وبالتالي، لا يمكن الاعتماد على الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة.

وكان الكرملين ذكر بعد حادثة مهاجمة السفينتين أن لا أحد يعلم المسؤول عن الهجوم على ناقلتي النفط في بحر عُمان.

واليوم الأحد أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني أن الاتهامات الأميركية بشأن حادث ناقلتي النفط هو استكمال للحظر الاقتصادي.