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الحية: ندعو للإضراب الشامل يوم الثلاثاء 25 يونيو

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:46 - 16 يونيو 2019
بنك فلسطين
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أكد خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، أن حركته وبالتنسيق مع القوى الوطنية والاسلامية، تدعو للإضراب الشامل يوم الثلاثاء 25 حزيران/يونيو، تزامنًا مع انطلاق مؤتمر البحرين، ورفضًا لمخرجاته.

وطالب الحية في تصريح صحفي، أبناء الشعب الفلسطيني في الخارج والشتات، لتنظيم فعاليات شعبية ونخبوية للتعبير عن رفض مؤتمر البحرين وصفقة القرن، داعيًا إياهم للتعبير عن رفضهم لمؤتمر البحرين، بتفعيل المقاومة الشعبية وأدواتها عند نقاط الاحتكاك مع العدو والحواجز والطرق الاستيطانية.

ودعا الحية، الأطراف الدولية لمقاطعة مؤتمر البحرين؛ حتى لا يكونوا شركاء في التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني.

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