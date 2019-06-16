كاتس يتحدث عن العقوبات على ايران ومشاركة اسرائيل في مؤتمر البحرين

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس من حزب (ليكود): "إن مدى تأثير العقوبات الأمريكية على إيران هو من سيحدد مستقبل الشرق الأوسط في المستقبل المنظور".

وأضاف كاتس في مؤتمر صحيفة جيروزاليم بوست المنعقد في نيويورك: "إننا نواجه تهديدات وتحديات خطيرة، وكذلك العديد من الفرص، هذا عام القرارات".

وأشار إلى أن لدى "إسرائيل" صراع مستمر مع إيران وحزب الله، لافتاً إلى ان آثار العقوبات الأمريكية على إيران ستحدد ما إذا كانت المنطقة ستذهب نحو الاستقرار أو نحو الحرب.

وتابع كاتس قوله: "الموقف الإسرائيلي متمثل بعدم امتلاك ايران النووي، وعدم تمركز ايران وحزب الله في سوريا، وعدم انتاج أو زيادة التسلح في لبنان، ولعدم تقويض سيادتنا على الجولان أو في أي مكان آخر".

وفي سياق منفصل، توقع الوزير كاتس، مشاركة إسرائيل في مؤتمر البحرين الاقتصادي، لمناقشة الشق الاقتصادي في "صفقة القرن".