متضامن ألماني يروي تفاصيل اصابته برصاص إسرائيلي شرق غزة

لم يتوقع المتضامن الألماني مع القضية الفلسطينية (يورغن تودنهوفر) أن رفع لافتة أمام جنود الاحتلال الإسرائيلي في مخيم ملكة شرق مدينة غزة، سيكلفه رصاصة إسرائيلية حاقدة لتمتزج دماؤه بدماء المتظاهرين الفلسطينيين المطالبين بتوفير أدنى حقوقهم وهي كسر الحصار.

يوم الجمعة (14/6/2019) والتي كانت تحت عنوان (لا لضم الضفة) أصر المتضامن الألماني (يورغن تودنهوفر) بالمشاركة مع الفلسطينيين خلال المظاهرات الشعبية السلمية للاطلاع عن كثب على الجرائم الإسرائيلية التي تستهدف الفلسطينيين دون وجه حق.

وعلى بعد أكثر من 300 متر من السياج الزائل شرق مخيم ملكة إلى الشرق من مدينة غزة رفع المتضامن الألماني (تودنهوفر) لافتة كتب عليها "أيها الإسرائيليون الأعزاء، يرجى معاملة الفلسطينيين كما تريدون أن تعاملوا!".

وحاول المتضامن الألماني إرسال رسائل متعددة عبر انتاج فيديو من أرض المخيم لايصال صوت الحق الفلسطيني إلى العالم أجمع وإلى أصدقائه على وجه الخصوص في ألمانيا وخارجها، ليكشف الوجه الحقيقي للإجرام الإسرائيلي المتمثل في انتهاك الحقوق والقوانين الدولية والإنسانية.

ومع اقتراب المتضامن الألماني (تودنهوفر) بضعة أمتار من السياج الزائل أطلق جنود الاحتلال الرصاص المطاطي تجاه المتظاهرين السلميين ما أدى إلى إصابته برصاصة مطاطية، ليسقط بسببها على الأرض ويتم علاجه ميدانياً من طواقم الإسعاف المنتشرة في المخيم.

وبعد ساعات من الإصابة نشر (تودنهوفر) رسالة عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" مرفقة بفيديو يظهر طريقة تظاهره السلمي وتعرضه للإصابة برصاص الاحتلال الإسرائيلي، ليحصد منشوره على آلاف الاعجابات والتعليقات المتضامنة معه، والمنددة بجرائم الإسرائيليين ضد المتظاهرين السلميين.

وكتب المتضامن الألماني (يروغن) على صفحته الشخصية (أصدقائي الأعزاء، لا يمكن للمرء "التظاهر" بسلام أكثر مما حاولت اليوم عند السياج الحدودي لغزة، رفعت لافتة: "أيها الإسرائيليون الأعزاء، يرجى معاملة الفلسطينيين كما تريدون أن يعاملوا!" بينما التفتت إلى بضع مئات من الأمتار من الحدود، أطلق جندي إسرائيلي رصاصة مطاطية مما أي لإصابتي في الظهر، ففي أي حالة من القانون في العالم اتلقى رصاصة واحدة بسبب هذه الجملة، لا يمكن أن يستمر مثل هذا.

وانطلقت المظاهرات السلمية على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة في (30/3/2018) ضمن مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة وللتأكيد على حق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم المحتلة، ما أدى إلى استشهاد المئات وإصابة عشرات الالاف برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

تصوير الزميل داود أبو الكاس

















