الشرطة تتلف 50 مركبة غير قانونية في الخليل

أتلفت الشرطة صباح الأحد، 50 مركبة غير قانونية ضبطتها في وقت سابق في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وذكـرت الشرطة أنه وخلال عمل دورياتها في ملاحقة ومكافحة ظاهرة المركبات والدراجات غير القانونية بهدف الحد من انتشارها ومنع ضررها الكبير، فقد أتلفت 50 مركبة ودراجة نارية غير قانونية تم ضبطها سابق بعدة مناطق من الخليل".

وأشارت إلى أن عملية الاتلاف تمت بعد فحص المركبات والدراجات من قبل جهة الاختصاص شرطة المرور والتأكد من عدم وجود أوراق تسجيل لها لدى دائرة السير وتبيان أنها غير قانونية.

وأهابت الشرطة بالمواطنين التخلص من مركباتهم ودراجاتهم النارية غير القانونية للحفاظ على حياتهم وحياة الاخرين وممتلكاتهم.

وأكدت أنها ستستمر بمكافحة هذه الظاهرة السلبية واجتثاثها من المجتمع ومعاقبة المخالفين وفق النصوص القانونية.