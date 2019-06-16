حريق كبير قرب مستوطنة شمال الضفة

اندلع حريق هائل شمال مستوطنة "إلون موريه" شمال الضفة الغربية المحتلة، ما أدى لتدمير آلاف الدونمات الزراعية، فيما يزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي بان الحريق تم اشعاله عمداً في الأحراش الزراعية من قبل شبان فلسطينيين.

وذكرت القناة (20) الإسرائيلية، بأن الجيش يضع شبهة ضد الفلسطينيين لاشعال الحريق بشكل متعمد، مشيراً إلى ان 4 فرق إسرائيلية تعمل على اخماد الحرائق المنتشرة في مستوطنة إلون.

من جهته قال يوسي داغان، رئيس مجلس شومرون الاستيطاني: "لسوء الحظ، يبدو أن ارهاب الحرائق انتقل من مغلف غزة لشمال الضفة الغربية، ونطالب الجيش وجهاز الشاباك أن يأخذوا هذا الأمر على محمل الجد واعتقال الجناة وتشديد العقوبة على الحرق العمد.

وأضاف: "لا يوجد شيء أكثر حزنا من رؤية أرضي المستوطنات تحترق، نحن لن نقف جانبا ونستمر في النظر إلى سنوات من العمل الشاق في الزراعة، وبعد ذلك جهودنا تضيع".

وفي مستوطنات "غلاف غزة" اندلعت 3 حرائق منذ صباح اليوم بفعل بالونات وطائرات ورقية أطلقت من القطاع تجاه المستوطنات الإسرائيلية ما أدى لحرق مئات الدونمات الزراعية الإسرائيلية.