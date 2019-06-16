اندلاع حريقين في مستوطنات "غلاف غزة"

اندلع مساء اليوم الأحد، حريقين كبيرين في الأحراش الزراعية للمجلس الاستيطاني "أشكول" بفعل بالونات وطائرات ورقية أطلقت من قطاع غزة.

وذكر موقع 4040 الإسرائيلي، بأن "حريقين اندلاعا مساء اليوم في المجلس الاستيطاني "أشكول" في غلاف غزة بفعل بالونات حارقة"، مشيراً إلى أن طواقم الإطفاء الإسرائيلية تمكنت من اخماد النيران بعد التهام مئات الأمتار من الحقول والاحراش الزراعية.

ويطلق الفلسطينيون البالونات والطائرات الورقية تجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، ضمن الأدوات الشعبية السلمية لمسيرات العودة وكسر الحصار التي انطلقت في (30/3/2018) للتأكيد على الحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالحياة ورفع الحصار الإسرائيلي.