بايرن ميونخ يستعد لضم أحد نجوم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد عن اهتمام قوي من جانب نادي بايرن ميونخ الألماني، بضم أحد نجوم ريال مدريد، ضمن استعدادات البافاريين للموسم المقبل.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية فإن بايرن يسعى لإقناع إدارة النادي الملكي بالتخلي عن خدمات نجمه الويلزي جاريث بيل لمدة عام واحد، على أن يتحمل النادي البافاري الراتب الشهري للاعب.

وبعد رحيل جناحي بايرن، الفرنسي فرانك ريبيري، والهولندي آريين روبن عن النادي الألماني، بنهاية الموسم المنقضي، بات بايرن يتطلع لدعم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويبدو أنه وجد ضالته في بيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن بايرن مستعد لدفع 350 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي لجاريث بيل.